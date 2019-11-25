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«Фламенго» стал чемпионом Бразилии и повторил достижение «Сантоса» с Пеле

«Фламенго» стал чемпионом Бразилии и повторил достижение «Сантоса» с Пеле
Футбол / Южная Америка 0

«Фламенго» досрочно завоевал титул чемпиона Бразилии в сезоне-2019.

Победу в первенстве команде из Рио-де-Жанейро обеспечило поражение «Палмейраса» от «Гремио» в домашнем матче 34-го тура (1:2). Потеряв очки, коллектив из Сан-Паулу лишился шансов на первое место в турнирной таблице.

Как сообщает Globo Esporte, «Фламенго», завоевав Кубок Либертадорес и став чемпионом Бразилии, сумел повторить достижение, не покорявшееся никому, кроме «Сантоса» в 1963 году. Тогда команда, в составе которой выступал легендарный нападающий Пеле, также сумела завоевать два главных трофея за один сезон.

До конца нынешнего розыгрыша бразильской Серии А командам осталось провести ещё по четыре матча.

Турнирная таблица чемпионата Бразилии. Расписание матчей.

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