«Дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить». Уткин — об оскорблениях Дзюбы

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о реакции футбольных чиновников на инцидент в матче сборной России с Сан-Марино, в ходе которого болельщики оскорбляли нападающего Артёма Дзюбу.



«События, последовавшие после матча с Сан-Марино, на мой взгляд, показали наглядно, что «дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить» – это идеальная пословица для оценки подобных событий. Во-первых, конечно, [дураки] те, кто кричал. Но они этого не стеснялись и прямо заявили: «Да, мы такие. А мы приехали [нагадить] вам на голову. А мы приехали спеть песню».



И что же сделали все остальные? Все остальные повелись. Сразу возникли разговоры о том, что всех этих людей надо примерно наказать. «Мы им дадим чёрную карту на Fan ID, и они не смогут попасть на матчи сборной России в Санкт-Петербурге, и вообще впоследствии у них будут серьёзные проблемы с попаданием на футбол». Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот люди в Сан-Марино приехали специально в тихую страну на маленький стадион, чтобы их было хорошо слышно – им чёрная карта Fan ID помешает это сделать в будущем? Они, как вы думаете, выбирали стадион, потому что они бы туда попали по Fan ID? Или, может быть, если бы они это предприняли на стадионе в Санкт-Петербурге, их бы кто-нибудь услышал? Ну тогда чему же вы собираетесь в будущем помешать? Просто даже интересно было бы об этом узнать. Как вы им помешаете приехать в следующий раз в Андорру?



Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даёте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда? Они же для этого и старались. Они хотели попасть в больное место. И вы им показали – ой как больно. И высшие чиновники РФС сказали, что это ужасно, чудовищно. Вы в школе учились? Вы не знаете, что этого нельзя делать ни в коем случае? Вы не знаете, что в таких случаях нужно с улыбкой пройти мимо? Если уж не хватает фантазии отбрить одним словом. А теперь вы будете это хлебать ситечком», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Болельщики «Спартака» в Екатеринбурге посылали Дзюбу. Снова У этой песни всё тот же мотив, что и в Сан-Марино.