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Сёмин рассказал, с чем связаны травмы игроков «Локомотива»

Сёмин рассказал, с чем связаны травмы игроков «Локомотива»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

«У нас есть проблемы — травмы основных игроков. С чем это связано? У нас была неоднородная подготовка к сезону — одни тренировались полный цикл, другие — недельный, «сборники» вообще приехали накануне. База не была заложена. Но это часть жизни, часть футбола и нашего чемпионата. Мы должны быть готовы к завтрашнему матчу — и мы будем.

Сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро покажет состояние травмированных, полутравмированных и здоровых игроков. Поле в отличном состоянии, идеальном! Будет хороший футбол», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» сыграет с «Байером» завтра, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе
Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.
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