Ал. Миранчук: организм привык к графику, к «Байеру» буду готов на сто процентов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о своём состоянии в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».



«Состояние нормальное. Мой организм привык к такому графику игр, так что чувствую себя отлично. Завтра буду готов на сто процентов. Что касается сравнения «Байера» с «Шальке», то параллель, конечно, можно провести, но у каждого соперника свой стиль игры», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Матч «Локомотив» – «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером.



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