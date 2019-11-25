Клопп: «Ливерпуль» не думает о преимуществе в Премьер-лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне Премьер-лиги.
«Очевидно, что «Манчестер Сити» заслужил все трофеи, добытые в прошлом сезоне, надо иметь их в виду. Не стоит забывать о «Лестере», преимущество над ними всего 8 очков, и они становились чемпионами несколько лет назад. Также «Челси» проводит невероятный сезон. Если бы мы проиграли «Кристал Пэлас», то преимущество сократилось бы до 5 очков, а это уже совсем другая картина. Сейчас мы совершенно не думаем об этом преимуществе, мы сфокусированы только на следующей игре. Надеюсь, мы продолжим играть в тот футбол, который показываем сейчас», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 37 очков в 13 матчах. Команда Юргена Клоппа имеет преимущество над ближайшим соперником в 8 очков. Ближайший матч в чемпионате мерсисайдский клуб проведёт с «Брайтоном» дома.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
- 25 ноября 2019
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