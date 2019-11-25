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В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет пере
В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»
Футбол / РПЛ 0

Портал Calciomercato.com раскрыл подробности возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».

По информации источника, бьянконери долгое время наблюдали за прогрессом 24-летнего россиянина, а после его удачного выступления в матчах со «старой синьорой» в Лиге чемпионов стали всерьёз рассматривать его приобретение по окончании нынешнего сезона. Представители Миранчука предложили игрока «Ювентусу», а сам Алексей выразил желание присоединиться к итальянской команде. При этом, вопреки появлявшимся ранее сообщениям, утверждается, что переход хавбека ещё не согласован.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Локомотив» договорились о трансфере Миранчука за € 20 млн. При этом в московском клубе высмеяли слухи о возможном переходе.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

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