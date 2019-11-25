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Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем
Футбол / Англия 0

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал информацию о возможной продаже клуба его владельцем – российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Насколько мне известно, слухи абсолютно не соответствуют действительности. Я никогда не слышал от Абрамовича слов вроде «Давайте подготовимся к продаже». Из-за политической ситуации некоторые люди думают, что смогут выгодно приобрести «Челси». К нам обращаются насчёт возможной сделки, но нам нечего ответить этим людям.

Что касается участия в делах клуба – наблюдения за новичками, обсуждения продления контрактов, а также приобретения и продажи игроков, – Абрамович был максимально вовлечён в это с первого дня, и сейчас ничего не поменялось. Он говорит с Грановской каждый день по несколько раз. Марина занимается этим семь или восемь лет, в этом аспекте также не произошло никаких изменений», — приводит слова Бака The Guardian.

Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений
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