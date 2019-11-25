Егоров: в моментах с голами «Зенита» и «Рубина» были малюсенькие офсайды

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе судейской бригады на матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» (1:2).
«Так как качество картинки не позволяет нам начертить линию, то ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были — VAR бы их, наверное, увидел. Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру бы продолжили, а в другой — нет», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Гол Артёма Дзюбы, забитый на 79-й минуте встречи, вызвал вопросы, так как нападающий, возможно, находился вне игры в момент передачи защитника «Зенита» Караваева.
- 25 ноября 2019
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