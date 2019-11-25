Егоров поддержал неназначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорном эпизоде в матче 17-го тура чемпионата России «Урал» – «Спартак» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.
«Джикия чуть проиграл позицию, выставил руку, но она не делает преграду. Для департамента этот момент не является препятствием для продолжения игры», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Спартак», набрав 22 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков. В свою очередь «Урал» (20) располагается на восьмой строчке.
Турнирная таблица РПЛ.
Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
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