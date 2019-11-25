Егоров: в матче «Тамбов» — «Локомотив» арбитр абсолютно правильно отменил гол
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о решении судей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Локомотивом».
«Момент с отменённым голом. В этой атаке было две фазы: в первой идёт подача, во второй футболист «Тамбова» играет головой и скидывает мяч своему одноклубнику, который стоит в офсайде. Так что арбитр абсолютно правильно отменил гол», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Локомотив» занимает 2-е место в чемпионате России, набрав 34 очка в 17 турах. От лидера чемпионата «Зенита» московская команда отстаёт на 5 очков. «Тамбов» располагается на 14-м месте, имея в активе 17 очков после 17 матчей.
Кто был лучшим игроком 17-го тура РПЛ?
- 25 ноября 2019
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