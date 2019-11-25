Вышли мемуары Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала»

Издательство «Эксмо» выпустило мемуары заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала».



В своей книге Гаджиев подробно рассказывает о футболе доступным языком, делится воспоминаниями, показывает тонкости тренерской профессии и проводит подробный анализ провала грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова.



Что такое работа тренера? Профессия или ремесло? Как стать футбольным тренером? Футбол — это спорт или шоу? На что должен опираться тренер при выборе средств и методов подготовки? Как сформировать сильную команду? Как восстановиться после проигрыша или расставания с любимой командой? На эти и многие другие вопросы отвечает в своей автобиографии Гаджиев.



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Гаджи Гаджиев — заслуженный тренер России, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле, кандидат педагогических наук, кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». В ходе тренерской карьеры возглавлял «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», «Волгу» и «Амкар».