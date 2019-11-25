Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии

«Пари Сен-Жермен» собирается продлить контракт с нападающим клуба Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Спортивный директор клуба Леонардо считает главной целью «ПСЖ» продлить соглашение с молодым французским форвардом, хоть и нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Ни размер заработной платы, ни длительность ещё не обсуждались, но, как сообщает источник, переговоры носят прямой характер. Также в клубе опровергли информацию о том, что парижане намеревались предложить Мбаппе € 30 млн, заявив, что это совершенно «нелепо».
Нападающий также понимает, что чем дольше он будет в «ПСЖ» и чем дольше будет его контракт с клубом, тем сложнее ему будет покинуть команду. Мбаппе не подпишет новое соглашение, если в новый контракт не будет включён пункт, позволяющий ему вести переговоры о своём уходе с опредёленной даты.
Основным претендентом на приобретение Килиана Мбаппе является мадридский «Реал». Сам француз неоднократно заявлял, что всегда мечтал играть в испанском клубе.
- 25 ноября 2019
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