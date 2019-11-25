«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеоролик, в котором показала процесс восстановления полузащитника Малкома после травмы.
«Ждём на поле!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, у Малкома было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.
Малком: мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону»
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