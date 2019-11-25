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«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы

«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеоролик, в котором показала процесс восстановления полузащитника Малкома после травмы.

«Ждём на поле!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, у Малкома было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.

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