Защитник «Рубина» Денисов избежал травмы в матче с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Виталий Денисов избежал травмы в матче с «Зенитом» (1:2) и будет готов принять участие в следующем матче команды.
Напомним, Денисов был отправлен в больницу после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Защитник казанского клуба получил травму правой ноги, после игры его увезла машина скорой помощи. Игрок вышел на поле на 78-й минуте и доиграл матч до конца.
«С состоянием Виталия Денисова всё хорошо. Он будет тренироваться в общей группе», — сообщает пресс-служба «Рубина» в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Следующий матч «Рубин» проведёт с «Ахматом» в гостях. Матч состоится 30 ноября на стадионе «Ахмат Арена». Казанская команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 17 матчах.
- 25 ноября 2019
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