Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дибала: вне поля Месси и Роналду очень спокойные, но на поле — монстры

Дибала: вне поля Месси и Роналду очень спокойные, но на поле — монстры
Футбол / Испания 0

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси, с которыми выступает за клуб и сборную.

«Вне поля Месси и Роналду — очень спокойные ребята, но на поле они монстры. Я слышал, как аргентинский баскетболист сказал, что оба они выходят на поле, уже считая себя лучшими в мире, поэтому таковыми являются. Я уверен, что это так и есть.

Они находятся выше других на несколько ступень не только на футбольном, но и на психологическом уровне. Они забивают по 40 мячей каждый сезон. Это какое-то безумие. В истории футбола лучшие футболисты играли в великих командах, но не достигли того, что смогли сделать Месси и Роналду. Они делают друг друга лучше каждый день», — приводит слова Дибалы El Pais.

Сарри: надеюсь, Роналду будет готов к следующему матчу Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019