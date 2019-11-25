Дибала: вне поля Месси и Роналду очень спокойные, но на поле — монстры
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси, с которыми выступает за клуб и сборную.
«Вне поля Месси и Роналду — очень спокойные ребята, но на поле они монстры. Я слышал, как аргентинский баскетболист сказал, что оба они выходят на поле, уже считая себя лучшими в мире, поэтому таковыми являются. Я уверен, что это так и есть.
Они находятся выше других на несколько ступень не только на футбольном, но и на психологическом уровне. Они забивают по 40 мячей каждый сезон. Это какое-то безумие. В истории футбола лучшие футболисты играли в великих командах, но не достигли того, что смогли сделать Месси и Роналду. Они делают друг друга лучше каждый день», — приводит слова Дибалы El Pais.
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- 25 ноября 2019
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