ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.



Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год. До переезда в Китай в начале прошлого года он также защищал цвета «Бурсаспора» и «Сошо», воспитанником которого является. В январе этого года сообщалось об интересе к конголезцу со стороны «Барселоны».



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги (12 – в основе), в которых записал на свой счёт 8 голов (1 – с пенальти) и 4 результативные передачи. «Бэйцзин Гоань» после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства, на 2 очка отставая от «Гуанчжоу Эвергранд».

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