В Парагвае футболист укусил соперника за голову. Видео

Защитник парагвайского клуба «Серро Портеньо» Фернандо Аморебьета необычным образом заработал удаление в гостевом матче 17-го тура национального первенства с «Олимпия Асунсьон».
Незадолго до финального свистка, на 83-й минуте, 34-летний венесуэльский футболист вёл борьбу с нападающим Нестором Камачо на границе собственной штрафной площади, пока мяч находился в воздухе и летел в их направлении. Форвард спровоцировал Фернандо, ударив его локтем. Защитник не оставил этого без внимания и в ответ укусил обидчика за голову, после чего тот рухнул на газон, показывая, что испытывает сильную боль.
Главный арбитр встречи хорошо видел эпизод и, к удивлению Камачо, удалил с поля обоих участников конфликта.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Олимпия Асунсьон» – «Серро Портеньо» завершился победой хозяев со счётом 4:2.
Аморебьета провёл большую часть карьеры в Европе, где выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Фулхэм», «Мидлсбро» и хихонский «Спортинг». В 2017 году защитник перебрался в «Индепендьенте», а с января этого года играет в Парагвае.
- 25 ноября 2019
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