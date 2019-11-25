Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Парагвае футболист укусил соперника за голову. Видео

В Парагвае футболист укусил соперника за голову. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Защитник парагвайского клуба «Серро Портеньо» Фернандо Аморебьета необычным образом заработал удаление в гостевом матче 17-го тура национального первенства с «Олимпия Асунсьон».

Незадолго до финального свистка, на 83-й минуте, 34-летний венесуэльский футболист вёл борьбу с нападающим Нестором Камачо на границе собственной штрафной площади, пока мяч находился в воздухе и летел в их направлении. Форвард спровоцировал Фернандо, ударив его локтем. Защитник не оставил этого без внимания и в ответ укусил обидчика за голову, после чего тот рухнул на газон, показывая, что испытывает сильную боль.

Главный арбитр встречи хорошо видел эпизод и, к удивлению Камачо, удалил с поля обоих участников конфликта.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Олимпия Асунсьон» – «Серро Портеньо» завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Аморебьета провёл большую часть карьеры в Европе, где выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Фулхэм», «Мидлсбро» и хихонский «Спортинг». В 2017 году защитник перебрался в «Индепендьенте», а с января этого года играет в Парагвае.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019