Фирмино удивил болельщиков игрой на пианино. Видео

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино удивил болельщиков игрой на пианино. Подпевала мелодии жена 28-летнего бразильского игрока Ларисса Перейра.



В настоящий момент видео набрало уже более 2 млн просмотров. В комментариях под роликом игру Фирмино на музыкальном инструменте оценили его товарищи по «Ливерпулю» и сборной Бразилии Алисон Бекер, Филиппе Коутиньо, Адриан и Лукас Лейва.

Видео можно посмотреть на странице Роберто Фирмино в «Инстаграме».



Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Также Фирмино выступает за национальную команду Бразилии с 2014 года.