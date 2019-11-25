Фирмино удивил болельщиков игрой на пианино. Видео
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино удивил болельщиков игрой на пианино. Подпевала мелодии жена 28-летнего бразильского игрока Ларисса Перейра.
В настоящий момент видео набрало уже более 2 млн просмотров. В комментариях под роликом игру Фирмино на музыкальном инструменте оценили его товарищи по «Ливерпулю» и сборной Бразилии Алисон Бекер, Филиппе Коутиньо, Адриан и Лукас Лейва.
Видео можно посмотреть на странице Роберто Фирмино в «Инстаграме».
Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Также Фирмино выступает за национальную команду Бразилии с 2014 года.
Победный гол Фирмино в концовке — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
- 25 ноября 2019
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