Сарри — о Роналду: если такой игрок злится на замену, то у него полно мотивации

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды Криштиану Роналду.

«Вчера он занимался вместе с партнёрами по команде. Мне кажется, что ему становится всё лучше. Мы оценим его состояние сегодня и завтра, чтобы принять решение. Но тот факт, что он провёл полную тренировку, является очень позитивным. Надеюсь, что дальше всё будет без последствий.

У меня хорошие отношения с Криштиану. Если футболист, который так много выиграл, злится, когда его меняют, это означает, что у него всё ещё много мотивации, и это позитивный момент. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену.

Нелегко совмещать на поле Дибалу, Игуаина и Роналду из-за из характеристик, но они комфортно чувствуют себя вместе. У нас три сильных нападающих на два места. Никто из них не может сыграть 65 матчей, как это было видно в начале сезона. Каждому найдётся место", — приводит слова Сарри Goal.