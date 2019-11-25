«Спартак» не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в «Лужники»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не собирается переносить матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА со своего стадиона «Открытие Арена» в «Лужники».

«Зачем „Лужники“? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит „Лужники“, болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 4 или 5 марта 2020 года.

На пути к четвертьфиналу «Спартак» обыграл «КАМАЗ» и «Ростов» с одинаковым счётом 2:1. ЦСКА оказался сильнее «Алании» со счётом 3:1 и «Уфы» (1:0).

Кубок России по футболу сезона-2019/20.