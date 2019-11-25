Тренер «Байера»: «Локомотиву» просто не повезло в двух матчах с «Ювентусом»

Главный тренер «Байера» Петер Бош оценил игру «Локомотива» в матчах 3-го и 4-го туров группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2, 1:2).
«Локомотив» — хорошая команда, которая играет в Лиге чемпионов. Они обыграли нас в первом круге, и какие-то комментарии здесь излишни. Они провели два качественных матча с «Ювентусом», им просто не повезло, что не получилось набрать очки.
Миранчук в «Ювентусе»? Я тренер «Байера», а не «Ювентуса». Он очень качественный игрок, но тем не менее не мне давать советы «Ювентусу» по трансферной политике.
Продолжить карьеру в России после окончания контракта? Пока я всё ещё тренер «Байера» и надеюсь, что завтрашняя игра позволит мне пробыть ещё на этом посту. РПЛ — сильный чемпионат, здесь хорошие стадионы, построенные к чемпионату мира, но пока мне нечего сказать.
Низкая реализация? В футболе возможно всё, мы можем нанести два удара, и два из них станут голевыми. Конечно, нам надо налаживать реализацию и соблюдать концентрацию у своих ворот. Надеюсь, завтра получится сделать и то и другое», — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.
- 25 ноября 2019
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