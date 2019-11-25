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Игроки «Байера» провели занятие на тренировочном поле «Локомотива»

Игроки «Байера» провели занятие на тренировочном поле «Локомотива»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты леверкузенского «Байера» провели командное занятие на тренировочном поле «Локомотива» в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», которые также проведут свой матч завтра, 26 ноября.

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