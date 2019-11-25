Колосков: фанатам, которые оскорбляли Дзюбу, нужно выписать волчий билет

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение об оскорблениях в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» — 0:0.
«Дзюба — капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идёт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещё с матом, то это хулиганство. С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Поступать надо жёстко, потому что это хамское поведение на трибунах», — приводит слова Колоскова RT.
- 25 ноября 2019
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