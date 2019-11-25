Бэйл включён в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился со списком из 19 футболистов, которые смогут сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
В число игроков попал Гарет Бэйл, который после выхода сборной Уэльса на Евро-2020 сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!».
Полностью заявка «Реала» выглядит так:
вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
нападающие: Гарет Бэйл, Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.
Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 25 ноября 2019
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:30
-
20:09
-
20:08
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
16:52
-
16:45
-
16:27
-
16:19
-
16:06
-
15:55
-
15:43
-
15:33