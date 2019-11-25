Бэйл включён в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился со списком из 19 футболистов, которые смогут сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

В число игроков попал Гарет Бэйл, который после выхода сборной Уэльса на Евро-2020 сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!».

Полностью заявка «Реала» выглядит так:

вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;



защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;



полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;



нападающие: Гарет Бэйл, Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.



Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.