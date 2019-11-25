Стерлинг претендует на приз от BBC как спортсмен года

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг номинирован на приз от BBC как спортсмен года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, форвард попал в число претендентов благодаря своим спортивным достижениям, а также вкладу в борьбу с расизмом в футболе.

На награду претендуют также игрок сборной Англии в крикет Бен Стокс и легкоатлетка Дина Эшер-Смит. Вручение приза состоится в декабре.

Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 63,7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.