Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стерлинг претендует на приз от BBC как спортсмен года

Стерлинг претендует на приз от BBC как спортсмен года
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг номинирован на приз от BBC как спортсмен года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, форвард попал в число претендентов благодаря своим спортивным достижениям, а также вкладу в борьбу с расизмом в футболе.

На награду претендуют также игрок сборной Англии в крикет Бен Стокс и легкоатлетка Дина Эшер-Смит. Вручение приза состоится в декабре.

Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 63,7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Стерлинг не продлит контракт с «Манчестер Сити», если уйдёт Гвардиола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019