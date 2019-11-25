Стерлинг претендует на приз от BBC как спортсмен года
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг номинирован на приз от BBC как спортсмен года, сообщает Daily Mail.
По данным источника, форвард попал в число претендентов благодаря своим спортивным достижениям, а также вкладу в борьбу с расизмом в футболе.
На награду претендуют также игрок сборной Англии в крикет Бен Стокс и легкоатлетка Дина Эшер-Смит. Вручение приза состоится в декабре.
Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 63,7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Англии (во всех — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Стерлинг не продлит контракт с «Манчестер Сити», если уйдёт Гвардиола
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