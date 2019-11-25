Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Калошин рассказал, сколько ошибок судей исправила VAR в первой части сезона РПЛ

Калошин рассказал, сколько ошибок судей исправила VAR в первой части сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о плюсах системы видеопомощи арбитрам, а также назвал количество ключевых ошибок арбитров, исправленных VAR в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, VAR исправляет ключевые и серьёзные судейские ошибки в явных и очевидных ситуациях. Во-вторых, VAR — это современный прогресс вида спорта номер один. В этом плане мы не сильно отстаём от ведущих европейских стран, в которых система используется дольше и интенсивнее. Третье — VAR позволяет арбитрам расти, наши видеоассистенты появляются на международных матчах. Виталий Мешков дебютировал в качестве AVAR на встрече «Валенсии» и «Лилля» в Лиге чемпионов, которую судил Сергей Карасёв. До конца года в ЛЧ будет ещё минимум один матч с участием российского видеоарбитра. Думаю, в том числе и с появлением VAR в РПЛ интерес к нашему чемпионату вырос.

Когда проект VAR только начинался во всем мире, бельгийские учёные подсчитали: в среднем норма — это одно изменение ключевого решения арбитра в трёх матчах. У нас в первом круге с VAR сыграли 25 матчей, в которых было исправлено 15 явных ошибок арбитров — один раз за менее чем две игры. Хуже стандартов. Арбитрам стоит думать, как минимизировать количество собственных ошибок на поле, а не демонстрировать болельщикам, как работает VAR», — приводит слова Калошина сайт телеканала «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019