Игуаин: я не краду место в составе у Роналду

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о своём взаимодействии с одноклубниками Криштиану Роналду и Пауло Дибалой.

«Роналду и Дибала — два разных игрока. Всем нравится играть с великими футболистами. Я пытаюсь адаптироваться, чтобы играть вместе с ними. Мне не нужно красть место в составе у Криштиану. Мы все знаем, кто такой Роналду: он победитель. Я стараюсь помочь команде побеждать. Мы все важны — и те, кто играет, и те, кто не играет. В конечном итоге это то, что приводит команду к победе», — приводит слова Игуаина Football Italia.

В нынешнем сезоне 31-летний Игуаин принял участие в 11 матчах чемпионата Италии (в восьми — в стартовом составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.