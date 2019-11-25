Магнуссон: гол ЦСКА в ворота «Крыльев Советов» был лишь вопросом времени

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).



«В целом у меня остались позитивные ощущения. Мы хорошо отыграли в защите, старались при любой возможности подключаться к атакам. Надо сказать добрые слова и в адрес соперников, они неплохо оборонялись. Вместе с тем преимуществом на протяжении всего матча владел ЦСКА. Мы прекрасно понимали, что гол назревает, нужно было просто сохранять терпение. Безумно рады, что Никола Влашич сбросил с наших плеч эти тяжёлые оковы, забил шикарный мяч, и мы повели в счёте. Чудо-удар Николы с дальнего расстояния стал ключевым моментом в матче. Я очень рад за ребят, мы смогли победить, сделали очередной шаг вперёд. Вновь доказали, что у нас настоящая команда, выступили единым целым.



По такой игре главным было открыть счёт. Я чувствовал, что это обязательно произойдет. Время шло, но уверенность в победе не покидала. Гол в ворота «Крыльев Советов» был лишь вопросом времени. Когда мы наконец повели в счёте, у меня не оставалось никаких сомнений в том, что команда сумеет довести матч до победы. Победа очень важна. Мы уже потеряли немало очков, играя против команд, располагающихся ниже нас в таблице. Сейчас необходимо выигрывать все матчи, которые предстоят, продолжать движение вперёд. Очень рад, что мы поднялись на третью строчку, в последующих играх необходимо закрепить успех», — приводит слова Магнуссона Bobsoccer.

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