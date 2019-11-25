Широков: Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли?

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об оскорблениях в адрес Артёма Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5).



«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили (Дзюбу. – Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.



Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даёте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы (защищать. – Прим. «Чемпионата») были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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