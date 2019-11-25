«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Видео можно посмотреть на странице «Лиона» в «Твиттере».
Главным судьёй матча назначен Даниэле Орсато, его ассистентами будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Даниэле Довери — резервный судья матча. Марко Гуида и Чиро Карбоне будут отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Матч «Зенит» — «Лион» состоится в среду, 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Петербургский клуб занимает третье место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. «Лион» располагается на втором месте с 7 очками в активе. Лидирует в группе «РБ Лейпциг», который набрал 9 очков в 4 турах. Замыкает таблицу «Бенфика», которая сумела набрать 3 очка.
Календарь группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
- 25 ноября 2019
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