«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Видео можно посмотреть на странице «Лиона» в «Твиттере».

Главным судьёй матча назначен Даниэле Орсато, его ассистентами будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Даниэле Довери — резервный судья матча. Марко Гуида и Чиро Карбоне будут отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч «Зенит» — «Лион» состоится в среду, 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Петербургский клуб занимает третье место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. «Лион» располагается на втором месте с 7 очками в активе. Лидирует в группе «РБ Лейпциг», который набрал 9 очков в 4 турах. Замыкает таблицу «Бенфика», которая сумела набрать 3 очка.



Календарь группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20