«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).



Серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. «Спартак» потерял очки во второй раз в последних трёх встречах. Ранее подопечные Доменико Тедеско на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Росси, в активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.



В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а красно-белые 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом».