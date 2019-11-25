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Дембеле: матч с «Боруссией» Д — самый важный для «Барселоны» в 1-й части сезона

Дембеле: матч с «Боруссией» Д — самый важный для «Барселоны» в 1-й части сезона
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Мы должны выиграть матч с «Боруссией», чтобы обеспечить себе выход в плей-офф как можно скорее. Это самый важный матч в первой части сезона. При поддержке наших болельщиков мы надеемся заполучить три очка, чтобы играть на выезде с «Интером» более спокойно.

Игра с дортмундской «Боруссией» будет для меня особенной, там всё ещё играют мои бывшие партнёры по команде. Мы будем соперниками, но это ничего не меняет. Я ушёл оттуда три года назад и не видел их с того момента. Это будет сложно в эмоциональном плане, но я буду рад вновь увидеть их и играть против них», — приводит слова Дембеле Marca.

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