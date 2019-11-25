Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»

Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщает официальный «твиттер» французского клуба.

Список игроков «Лиона», которые могут сыграть с «Зенитом», выглядит так:



вратари Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Расьоппи;



защитники Лео Дюбуа, Рафаэл да Силва, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марсело, Йоаким Андерсен, Юссуф Коне, Марсал;



полузащитники Максанс Какtре, Лeка Туcар, Максвелл Корне, Жан Лукас, Тьяго Мендес, Жефф Рен-Аделед, Мартен Терье, Райан Шерки;



нападающие Мусса Дембеле, Амин Гуири, Бертран Траоре.



Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск.