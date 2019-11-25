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Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»

Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщает официальный «твиттер» французского клуба.

Список игроков «Лиона», которые могут сыграть с «Зенитом», выглядит так:

вратари Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Расьоппи;

защитники Лео Дюбуа, Рафаэл да Силва, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марсело, Йоаким Андерсен, Юссуф Коне, Марсал;

полузащитники Максанс Какtре, Лeка Туcар, Максвелл Корне, Жан Лукас, Тьяго Мендес, Жефф Рен-Аделед, Мартен Терье, Райан Шерки;

нападающие Мусса Дембеле, Амин Гуири, Бертран Траоре.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск.

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