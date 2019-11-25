Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»
Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщает официальный «твиттер» французского клуба.
Список игроков «Лиона», которые могут сыграть с «Зенитом», выглядит так:
вратари Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Расьоппи;
защитники Лео Дюбуа, Рафаэл да Силва, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марсело, Йоаким Андерсен, Юссуф Коне, Марсал;
полузащитники Максанс Какtре, Лeка Туcар, Максвелл Корне, Жан Лукас, Тьяго Мендес, Жефф Рен-Аделед, Мартен Терье, Райан Шерки;
нападающие Мусса Дембеле, Амин Гуири, Бертран Траоре.
Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск.
УЕФА назначил судей на матч «Зенит» — «Лион» в Лиге чемпионов
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