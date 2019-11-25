Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен на неделю отстранён от работы на телеканале FOX Sports из-за скандала с нацистским приветствием в прямом эфире, сообщает AD.
Кроме того, с нидерландского специалиста удержат недельную зарплату, которая будет передана Институту военной документации для повышения осведомлённости и знаний об истории Второй мировой войны.
Напомним, ван Бастен стал виновником скандальной ситуации, когда комментировал в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1).
Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Под конец интервью в трансляцию попали слова ван Бастена. Марко произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия.
Вскоре после этого ван Бастен принёс телезрителям извинения.
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