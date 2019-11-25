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Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие

Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен на неделю отстранён от работы на телеканале FOX Sports из-за скандала с нацистским приветствием в прямом эфире, сообщает AD.

Кроме того, с нидерландского специалиста удержат недельную зарплату, которая будет передана Институту военной документации для повышения осведомлённости и знаний об истории Второй мировой войны.

Напомним, ван Бастен стал виновником скандальной ситуации, когда комментировал в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1).

Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Под конец интервью в трансляцию попали слова ван Бастена. Марко произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия.

Вскоре после этого ван Бастен принёс телезрителям извинения.

Ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом эфире
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