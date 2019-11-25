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Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.

Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. После найденных несоответствий ВАДА открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.

При этом участию сборной России в Евро-2020 ничто не угрожает, так как этот турнир, в отличие от ЧМ-2022, проходит под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

ВАДА подтвердило, что исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года
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