Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА

Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.
Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. После найденных несоответствий ВАДА открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.
При этом участию сборной России в Евро-2020 ничто не угрожает, так как этот турнир, в отличие от ЧМ-2022, проходит под эгидой УЕФА, а не ФИФА.
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