«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» — «Спартак» 1 декабря
«Матч ТВ» не покажет матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 1 декабря.
Вместо матча на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Начало передачи — в 19:00 мск.
Матч «Зенит» — «Спартак» будет показан на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск. Начало матча — в 19:00 мск.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (22) — на 6-м месте. В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 1:0.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/2020
Крал: «Спартак» ждёт большой матч с «Зенитом»
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