Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 в России не было

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 по футболу Алексей Сорокин отметил, что предпосылок к пересмотру решения по проведению турнира в России не было.



Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.



«Мы уже говорили, что наш партнёр — это УЕФА. Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций ВАДА.



Мне сложно допускать или не допускать возможность лишения России права провести матчи чемпионата Европы 2020 года. Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег из УЕФА, они вполне довольны. В любом случае будущее Евро-2020 — наш диалог с УЕФА, а не ВАДА. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», — приводит слова Сорокина ТАСС.

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