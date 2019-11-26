Жена Семака рассказала, как в «Зените» реагируют на поездку тренера в Африку

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что в клубе обеспокоены насчёт предстоящей поездки наставника в Африку.
«Гвинея-Бисау, видимо, такой непопулярный маршрут, что у Всемирной организации здравоохранения нет конкретных рекомендаций именно по этой стране, что в общем-то усыпило мою совесть на какой-то момент. Но я же ещё несу ответственность за товарищей, а я люблю, когда у товарищей всё прекрасно, когда все живы и здоровы. Поэтому мне, скорее всего, не избежать прививок от желтой лихорадки и малярии. Придется поехать в больницу Боткина и как следует расспросить врачей, чем мне грозит эта поездка. Думаю, надо будет какие-нибудь антипаразитарные таблетки пропить потом. Такое тоже случается на африканском континенте.
Сегодня был очень смешной момент, когда я села в машину к Сергею, и он говорит: «Ты не представляешь, что сегодня происходит в клубе из-за твоего поста». Все обеспокоены тем, что Сергей Богданович едет в Африку. Обеспокоены тем, что ему нужно сделать прививки, и тем, что он может оттуда привезти», — приводит слова Анны Семак «Спорт день за днём».
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