Пустовойтова — вторая в списке лучших женщин-арбитров 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте организации опубликовала список лучших арбитров по итогам 2019 года.



Обладателем награды лучшему арбитру среди мужчин стал 43-летний словенский рефери Дамир Скомина. Напомним, в текущем календарном году он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Скомина получил 136 голосов. Его ближайший преследователь, немецкий судья Феликс Брих отстал от Скомины на 7 голосов — в его активе их 129. Также в пятёрку вошли Бьорн Куйперс (61), Джанлука Рокки (58) и Джюнейт Чакры (47). Российских арбитров в списке нет.



Лучшим арбитром среди женщин стала Стефани Фраппан, которая работала на матче за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, 5:4 — по пенальти). На счету француженки 233 голоса. Россиянка Анастасия Пустовойтова заняла второе место в списке, набрав 93 голоса. Третья — немецкая судья Бибана Штайнхаус (75).