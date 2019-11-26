Божович: «Зенит» — самая качественная команда в чемпионате России
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил мнение, что петербургский «Зенит» является сильнейшей командой в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» — самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол — непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей, «Зенит» всё равно самый лучший", — сказал Божович в программе «Футбол России».
«Зенит», набрав 39 очков в 17 турах, занимает первое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 19:00 мск.
Результаты «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2019/20
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