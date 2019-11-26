Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Божович: я неправильно вёл себя в матче с «Оренбургом». Это была моя ошибка

Божович: я неправильно вёл себя в матче с «Оренбургом». Это была моя ошибка
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о своём наказание в виде дисквалификации на пять матчей (на два — условно) в чемпионате России. Специалист был наказан за споры с главным арбитром в концовке гостевого матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Игра была очень важная. Были какие-то перепалки со скамейкой «Оренбурга». Хочу сказать, что я был не прав. Нельзя себя так вести, это было моей ошибкой. Я получил наказание. Ситуация стала хорошим уроком для меня. Мне не понравилось смотреть игры с трибун. Это совершенно другие эмоции», — сказал Божович в программе «Футбол России».

«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019