Божович: если бы Гончаренко попросили вернуть слова назад, он бы это сделал

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поведение наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который оскорбил арбитров в перерыве матча Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Футбол — это эмоции, как кино или театр. Люди любят, когда в футболе есть эмоции. Вы же видите, что творит Тедеско на скамейке. Если бы Гончаренко попросили вернуть свои слова назад, он бы этого сделал. В том же моменте был адреналин», — сказал Божович в программе «Футбол России».
Напомним, что в перерыве матча Гончаренко предложил арбитрам «сделать лица попроще». КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера на два матча чемпионата России (один — условно). Также наставник был оштрафован на 100 тыс. рублей. Испытательный срок тренеру назначили до конца сезона.
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