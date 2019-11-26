Божович: если бы Гончаренко попросили вернуть слова назад, он бы это сделал

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поведение наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который оскорбил арбитров в перерыве матча Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Футбол — это эмоции, как кино или театр. Люди любят, когда в футболе есть эмоции. Вы же видите, что творит Тедеско на скамейке. Если бы Гончаренко попросили вернуть свои слова назад, он бы этого сделал. В том же моменте был адреналин», — сказал Божович в программе «Футбол России».

Напомним, что в перерыве матча Гончаренко предложил арбитрам «сделать лица попроще». КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера на два матча чемпионата России (один — условно). Также наставник был оштрафован на 100 тыс. рублей. Испытательный срок тренеру назначили до конца сезона.