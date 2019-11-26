Божович: Анюков играет безошибочно, это удивительно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре ветерана команды защитника Александра Анюкова.

«Анюков играет безошибочно, это удивительно. Он нам много помогает своими профессиональными качествами. Дай бог ему здоровья, если оно позволит, сможет ещё играть. Человек, который смотрит за собой, может долго играть», — сказал Божович в программе «Футбол России».

Анюков перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 37-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.