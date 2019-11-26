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«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали Скотт Леджер и Марк Скоулз.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Конор Хурихейн. Спустя четыре минуты преимущество хозяев увеличил Анвар Эль-Гази, которому ассистировал Хурихейн.

«Астон Вилла», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бирмингема прервала серия из трёх поражений. «Ньюкасл» (15) — на 14-м месте. С таблицей соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Ньюкасл» на своём поле встретится с «Манчестер Сити». «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матчи состоятся 30 ноября и 1 декабря соответственно.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2019, понедельник. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Хурихейн – 32'   2:0 Эль-Гази – 36'
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