Алли: рад, что Моуринью оказался в «Тоттенхэме»
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
«Отличная возможность продолжать двигаться вперёд. После хорошей победы в минувший уик-энд очень важно развить успех. Завтра надо просто выиграть, не откладывая дело в долгий ящик.
Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что он оказался в нашей команде. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека», — приводит слова Алли официальный сайт УЕФА.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Олимпиакос» состоится сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 23:00 мск.
Моуринью: хочу выиграть ЛЧ в 3-й раз, но сейчас мы думаем о выходе в плей-офф
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