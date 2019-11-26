Алли: рад, что Моуринью оказался в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Отличная возможность продолжать двигаться вперёд. После хорошей победы в минувший уик-энд очень важно развить успех. Завтра надо просто выиграть, не откладывая дело в долгий ящик.

Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что он оказался в нашей команде. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека», — приводит слова Алли официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Олимпиакос» состоится сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 23:00 мск.