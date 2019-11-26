Жемалетдинов: в последнем туре «Локо» может поехать в Мадрид играть за 2-е место

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

«В том, что «Байер» обыграл «Атлетико», есть две стороны. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберёт очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», которые также проведут свой матч сегодня, 26 ноября.