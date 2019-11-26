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Тренер «Баварии»: нам очень повезло иметь такого футболиста, как Т. Алькантара

Тренер «Баварии»: нам очень повезло иметь такого футболиста, как Т. Алькантара
Футбол / Лига чемпионов 0

Исполняющий обязанности главного тренера мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

«Боатенг очень хорошо поработал во время паузы на игры сборных. Мы рассматриваем его в числе кандидатов, но я ещё не определился, кто выйдет на поле.

Тьяго повредил запястье, но к матчу с ним всё должно быть в порядке. Это игрок, на которого всегда можно положиться, «Баварии» очень повезло иметь такого футболиста.

У меня много вариантов на матч. Кому-то из игроков надо набрать игровой тонус, кому-то — отдохнуть. Необходимо взвесить все за и против. Но в одном можно не сомневаться — мы хотим обеспечить себе первое место в группе», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

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