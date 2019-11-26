Директор «Алавеса»: мы не можем платить зарплаты, как в РПЛ. Удивлён этим цифрам

Директор баскетбольной «Басконии» и футбольного «Алавеса» Пабло Ортис ответил на вопрос об интересе к российским футболистам.

«Алавес», так же как и «Баскония», имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам», — приводят слова Ортиса «Известия».

После 14 туров чемпионата Испании «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.