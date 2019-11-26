Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Директор «Алавеса»: мы не можем платить зарплаты, как в РПЛ. Удивлён этим цифрам

Директор «Алавеса»: мы не можем платить зарплаты, как в РПЛ. Удивлён этим цифрам
Футбол / РПЛ 0

Директор баскетбольной «Басконии» и футбольного «Алавеса» Пабло Ортис ответил на вопрос об интересе к российским футболистам.

«Алавес», так же как и «Баскония», имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам», — приводят слова Ортиса «Известия».

После 14 туров чемпионата Испании «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Самые скорострельные форварды РПЛ. Двое лучших играют в «Краснодаре»
Кому не нужно много времени, чтобы забить?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019