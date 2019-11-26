Шикарный гол Хурихейна — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали Скотт Леджер и Марк Скоулз.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Конор Хурихейн после розыгрыша штрафного удара с Джеком Грилишем. Через несколько минут бирмингемский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Анвар Эль-Гази с передачи Хурихейна.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Астон Вилла», набрав 14 очков, поднялась на 15-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ньюкасл Юнайтед» (15) — на 13-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Англии по футболу
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