Зума: Моуринью научил меня ненавидеть поражения
Защитник «Челси» Курт Зума поделился мнением о бывшем главном тренере команды Жозе Моуринью.
«Именно Моуринью открыл мне двери в Англию. Когда я приехал сюда, мне было всего 19 лет. Он придал мне уверенности, когда заставлял меня играть в важных матчах с высокой интенсивностью. Именно он показал мне, каков настоящий футбол здесь, в Англии.
Моуринью ненавидит проигрывать, и он научил этому меня. Благодаря я смог прогрессировать и преуспеть в «Челси». Он мне много дал и многому научил. За это я ему очень сильно благодарен», — приводит слова Зума France Football.
В этом сезоне Курт Зума принял участие в 12 матчах чемпионата Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда располагается на четвёртом месте, набрав 26 очков в 13 турах.
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